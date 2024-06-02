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Умерла актриса из фильмов «Два билета на дневной сеанс» и «Овод»

Советская актриса театра и кино Агния Елекоева умерла на 95-м году жизни

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Кадр из фильма «Ищу человека»

Советская актриса театра, кино и телевидения Агния Борисовна Елекоева скончалась 2 июня. Об этом сообщает «Кино-Театр.ру».

В публикации отмечается, что актриса умерла на 95-м году жизни.

Портал подчеркивает, что Елекоева получила актерское образование в Ленинградском театральном институте имени Островского и прославилась своими работами в Ярославском театре имени Волкова.

В промежутке с 1952 до 1985 года была актрисой Ленинградского театра имени Ленсовета.

Бывший муж Елекоевой — актер, режиссер и сценарист Глеб Селянин (капитан разведчиков Минаев в «Пятеро с неба»), скончавшийся в 1984 году в возрасте 58 лет.

Впервые она снялась в фильме «Весна в Москве» 1953 года. После она появлялась в картинах «Овод» , «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс» и других. Последняя роль Елекоевой в российском кинематографе — участие в сериале «Адвокат» в 1990 году. После этого актриса переехала в США.

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