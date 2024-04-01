Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская туристка назвала отдых в европейской стране «раем дикарей и неформалов»

Туристка из России назвала отдых в Болгарии «раем дикарей и неформалов»

close
100%
Depositphotos

Некоторые россияне продолжают выбирать Болгарию в качестве места для того, чтобы провести там свой отпуск. Одна из туристок из РФ заявила, что некоторые уголки этой европейской страны являются «раем для дикарей и неформалов», сообщает «Лента.ру».

По ее мнению, туристическая Болгария и все, что называется Золотые Пески и рядом с ними, «ужасны».

«Лучше съездить на побережье в Созополь, там очень красиво, в свое время там было очень много кемпингов, когда-то это был рай для неформалов, дикарей», — сказала путешественница.

Она также обратила внимание на болгарское село Синеморец, которое находится неподалеку от Турции. Женщина считает, что отели, расположенные в этом населенном пункте «все портят».

«Если жить не со стороны отелей, а со стороны заповедника, там безумно красивые пляжи, рядом река, впадающая в море. Это рай для тех, кто любит природу», — продолжила туристка.

Она также отметила болгарский город Ахтопол. Путешественница назвала его «очень милым» и «очень уютным». В этом городе есть скалы и маленькие пляжи.

«Он чем-то напоминает Крым. Но это отдых для местных, для тех, кто говорит по-болгарски и кто не любит пятизвездочные отели», — добавила туристка.

До этого сообщалось, что с 31 марта 2024 года Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону. На первой стадии интеграции в этих странах будет упразднен погранконтроль на воздушных и морских границах. На суше паспортный контроль для путешественников пока сохраняется. После 31 марта консульские учреждения республик в РФ начнут оформлять шенгенские визы для россиян.

Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами