В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе бумажной продукции

Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар, произошедший на складе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главного управления МЧС РФ по Ростовской области.

«19:27 (мск. — «Газета.Ru») полная ликвидация», — говорится в публикации.

Днем 31 марта в Левенцовском районе Ростова-на-Дону загорелось двухэтажное здание. Строение, расположенное на улице Доватора, используется как склад для бумажной продукции.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составила 560 квадратных метров. Однако позже в МЧС РФ заявили об увеличении площади пожара до 800 квадратных метров — огонь охватил кровлю складского помещения и перекинулся на крышу соседнего здания.

В 17:15 мск региональное управление ведомства сообщило о локализации возгорания. Еще через 25 минут стало известно, что огнеборцы ликвидировали открытое горение на месте ЧП.

К тушению были привлечены 50 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. Никакой информации о пострадавших и причинах пожара к текущему моменту не поступало.

Ранее на туристической базе в Краснодарском крае произошел взрыв и начался пожар.