Пьяный калининградец пришел в кафе с винтовкой и оказался задержан

В Калининграде пьяный мужчина пришел в кафе с пневматической винтовкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по региону.

По информации агентства, инцидент произошел в одном из городских кафе. Заметившие пьяного мужчину с винтовкой посетители заведения вызвали на место сотрудников правоохранительных органов, которые увезли его в отдел полиции.

По предварительным данным, никаких противоправных действий мужчина с оружием не совершал, сообщили ТАСС сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Он также не оказал никакого сопротивления во время задержания.

Сотрудники полиции занимаются установлением личности задержанного. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге полицейские задержали 36-летнего мужчину, у которого в квартире находился арсенал оружия. В его отношении возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и боеприпасов и незаконной переделке огнестрельного оружия.

Ранее российские врачи обезвредили неадекватного мужчину, ворвавшегося в больницу с ножницами.