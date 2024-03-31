Пьяный сургутянин устроил поножовщину в кафе возле мечети

В Сургуте мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил поножовщину в кафе возле мечети. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря УМВД по ХМАО Ольгу Абмайкину.

По информации агентства, инцидент произошел в «Халяль-кафе», которое расположено возле Соборной мечети. Между двумя посетителями произошел конфликт на бытовой почве. В результате пьяный сургутянин напал на оппонента с ножом и порезал ему руку в районе ладони.

Личность агрессора удалось установить. Его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленобласти мужчину задержали по подозрению в поножовщине, в ходе которой он порезал соседей по коммуналке. По версии следствия, 62-летнией нетрезвый мужчина из-за ссоры нанес 53-летней соседке и двум подросткам в возрасте 15 и 16 лет многочисленные удары ножом.

Ранее подросток воткнул нож в живот сверстнику во время конфликта в школе.