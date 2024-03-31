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Российские подростки в день траура жестоко избили сверстников на камеру

В Якутске в день траура произошла массовая драка подростков

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Алдан Инфо/VK

В Якутске подростки жестоко избили сверстников на камеру в день траура после событий в «Крокусе». Об этом сообщает SakhaDay.ru со ссылкой на несовершеннолетних пострадавших.

По информации издания, инцидент произошел 24 марта во дворе ТРК «Туймаада». Между двумя подростками и компанией сверстников из пяти человек на фуд-корте произошел конфликт, который был инициирован второй компанией и продолжился уже на улице. Там к двум молодым людям присоединился их третий друг.

Во дворе к юношам подошла толпа сверстников из 20 человек. Молодые люди пытались словесно урегулировать конфликт, однако агрессоры стали на них нападать. Произошла массовая драка, один из несовершеннолетних распылил перцовый баллончик.

В результате произошедшего один из подростков в какой-то момент потерял сознание, после этого у него случилась кратковременная потеря памяти. Несовершеннолетний, который в ходе драки пострадал меньше остальных, вызвал скорую помощь и позвонил родителям.

У подростка, который потерял сознание и перенес кратковременную потерю памяти, диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Двоим его друзьям диагностировали синяки и ссадины.

Родители школьников по факту произошедшего написали заявление в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает SakhaDay.ru.

Ранее екатеринбургские подростки устроили массовую драку и попали на видео.

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