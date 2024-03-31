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Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области Украины

«Страна.ua»: пять взрывов произошли во Львовской области на западе Украины

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Пять взрывов произошли в городе Стрый, находящемся во Львовской области на западе Украине, где ранее объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Стрыйском районе располагается военный аэродром Львов-2.

30 марта издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Харьковской области на востоке Украины. Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что взрывы произошли и в самом городе, но где конкретно – не уточнял.

29 марта сообщалось о взрывах в Одессе.

До этого глава Львовской военной администрации Максим Козицкий сообщал, что во Львовской области на Украине получил повреждения объект критической инфраструктуры. По его словам, повреждения были зафиксированы после взрывов.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 беспилотника и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там случился пожар. Харьков почти полностью был обесточен.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев объяснил цель ударов по энергообъектам Украины.

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