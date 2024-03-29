В ЛНР задержали причастного к ракетным ударам по Луганску

В ЛНР задержали гражданина Украины, причастного к ракетным ударам по Луганску. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По информации ведомства, житель ЛНР собирал и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а также различных объектах на территории ЛНР. По словам самого задержанного, он причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе ударов 12 и 13 мая 2023 года применили крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В результате атаки, совершенной 12 мая, пострадали шесть детей.

Эта ракета имеет разные модификации и типы базирования, от которых зависит дальность пуска – от 250 до почти 1500 км.

Ранее жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету из ее огорода.