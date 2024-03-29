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В Санкт-Петербурге задержали главу муниципалитета

«Фонтанка»: главу Звездного в Санкт-Петербурге задержали по подозрению во взятке

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главу муниципалитета «Звездное» в Санкт-Петербурге Максима Разинкова задержали по подозрению во взятке. Об этом пишет «Фонтанка».

Мужчина был задержан утром 29 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело о взятке. По версии следствия, в декабре 2019 года он под угрозой увольнения потребовал взятку в размере 40 тыс. рублей от сотрудника муниципального аппарата. Дело в отношении чиновника возбудили после проверки районной прокуратуры.

До этого бывшего вице-губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ Константина Полежаева обвинили в получении взяток дорогими машинами общей стоимостью свыше 18 млн руб.

Согласно информации следствия, с 2020 года по январь 2023-го Полежаев получил в качестве взятки автомобили Land Rover Defender и Porsche Panamera за свою поддержку Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области в заключении контрактов, касающихся работ по капремонту в многоквартирных домах.

Ранее в Москве задержали директора «Росатома» Сахарова по делу о крупной взятке.

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