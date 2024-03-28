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В Москве задержали директора «Росатома» Сахарова

ТАСС: в Москве по делу о взятке задержали топ-менеджера «Росатома» Сахарова

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НИУ МГСУ

В Москве по делу о взятке задержали директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Сахарова, в ходе оперативно-разыскной деятельности силовики задержали первого заместителя генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, после проведения следственных действий фигурантам предъявлено обвинение. Их обвинили по статьям «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере» и «Дача взятки должностному лицу».

По данным источника, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанных.

28 марта главу Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации задержали в Магаданской области по подозрению в финансовых махинациях.

До этого замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) арестовали на два месяца, обвинив в превышении полномочий при выдаче акцизных марок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге задержали депутата Ленинградской области, на днях сдавшего мандат.

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