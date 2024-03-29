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Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои. Об этом пишет РИА Новости из зала суда.

Ему вменяют нарушение п. «б» ч. 3 ст. 205 УК Российской Федерации.

До этого в Санкт-Петербурге иностранца арестовали за комментарии о теракте в «Крокусе» в социальной сети. Под арестом иностранец пробудет до 26 мая текущего года.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, готовивших теракты на Навруз.

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