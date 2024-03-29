В Петербурге арестовали «шутившего» о теракте в «Крокусе» гражданина Таджикистана

В Петербурге суд отправил под стражу гражданина Таджикистана, комментировавшего теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Под арестом иностранец пробудет до 26 мая текущего года.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за сообщений в соцсетях. В комментариях гражданина Таджикистана правоохранители усмотрели признаки оправдания терроризма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам мужчина признал свою вину. Он также заявил, что это была шутка и подобное не повторится.

Публикации иностранца появились после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. В этот день вооруженные люди ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», когда большая часть поклонников уже находились на местах. Мужчины открыли стрельбу по людям. Спустя некоторое время в помещении произошел пожар.

Ранее в Тыве девятилетняя девочка от скуки предлагала незнакомцу совершить теракт.