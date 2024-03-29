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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил 15 суток ареста

Суд арестовал на 15 суток девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Преображенский суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои за нецензурную брань. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершил мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах. Вечером 23 марта при проверке документов у «Крокус Сити Холла» был задержан, вел себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал», — сообщил судья.

При этом отмечается, что подозреваемый при задержании оказывал сопротивление полиции.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, готовивших теракты на Навруз.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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