Силовики изъяли технику из офиса криптобиржи Beribit в «Москве-Сити»

Силовики завершили обыски в офисе криптобиржи Beribit, расположенном в столичном деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

По их данным, во время обысков была изъята техника и оборудование.

29 марта Telegram-канал Baza сообщил, что в «Москве-Сити» проходят обыски у криптообменников.

Согласно версии ресурса, это связано с делом о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

По информации Baza, обыски затронули офис криптобиржи Beribit, находящийся в небоскребе «Федерация». При этом сотрудников правоохранительных органов интересовали и другие обменники криптовалюты, базирующиеся в «Москве-Сити».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Позже силовики задержали еще нескольких подозреваемых в пособничестве террористам. Трое из них заявили, что не знали о планах задержанных, и обжаловали свой арест.

Ранее в московском отеле, где могли жить террористы, провели обыски.