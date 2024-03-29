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В деловом центре «Москва-Сити» проходят обыски у криптообменников

Силовики пришли с обысками к криптообменникам в деловой центр «Москва-Сити»

В столичном деловом центре «Москва-Сити» проходят обыски у криптообменников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно версии ресурса, это связано с делом теракте в подмосковсном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Как отмечается в публикации, обыски затронули офис криптобиржи Beribit, находящийся в небоскребе «Федерация».

«Одну из дверей силовики сломали», — сказано в сообщении.

По информации очевидцев события, сотрудников правоохранительных органов интересует не только Beribit, но и другие обменники криптовалюты, базирующиеся в «Москве-Сити».

Перед этим стало известно, что на фабрике в Подольске, где работал устроивший теракт в «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни, ведутся обыски.

Вечером 22 марта российские спецслужбы сообщили, что неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске. По версии следствия, четверо вооруженных перед выступлением группы «Пикник» начали стрельбу по посетителям в фойе, затем продолжили нападение внутри площадки и подожгли здание.

Ранее в московском отеле, где могли жить террористы, провели обыски.

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