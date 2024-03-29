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На Украине петиция об ограничении онлайн-казино набрала необходимые подписи

Петиция об ограничении онлайн-казино на Украине набрала необходимые подписи

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Depositphotos

Петиция с требованием ограничить работу онлайн-казино, которую разместили на сайте президента Украины Владимира Зеленского, за несколько часов набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Об этом сообщает РИА Новости.

Из правил платформы следует, что если петиция набирает 25 тысяч подписей, президент должен рассмотреть предложение и дать официальный ответ.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что украинские военные проигрывают огромные суммы в онлайн-казино и на ставках, лишая себя возможности приобрести недвижимость, инвестировать средства или просто сохранить деньги.

Позже интернет-издание «Инсайдер UA» сообщило, что в 2023 году украинцы ежедневно проигрывали онлайн-казино $10,18 млн.

По словам украинского солдата-аэроразведчика 59-й бригады ВСУ Павла Петриченко, «эпидемия игромании» в армии началась после того, как власти страны легализовали онлайн-казино в 2020 году.

Ранее на известного блогера завели дело за систематическую рекламу онлайн-казино.

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