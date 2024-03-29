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Торт и подарки преподнесли в день рождения Шакро Молодому

Shot: с днем рождения вора в законе Шакро Молодого поздравили тортом

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Валерий Мельников/РИА Новости

В день рождения патриарху криминального мира на постсоветском пространстве Захарию Калашову (известному как Шакро Молодой) преподнесли торт, лимонад «Натахтари» и подарки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

»<…> к кубанской колонии подъехал «Мерседес» из которого в небольшой грузовичок перегрузили наборы грузинской еды, упаковку лимонада и несколько подарочных коробок», — отметили в публикации.

В сообщении уточнили, что Шакро Молодой отметил день рождения 20 марта, ему исполнился 71 год. Распоряжение в праздник отдавала женщина в деловом светлом костюме. По данным канала, она очень похожа на Хатуну Калмахелидзе — бывшего министра Грузии по делам исполнения наказаний, которая ушла в отставку в 2012 году после скандала с обнародованными видео пыток заключенных в Глданской тюрьме №8. 

Спустя неделю после дня рождения, 29 марта, вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу.

Ранее адвокат Шакро Молодого рассказал «Газете.Ru», почему не поверил в освобождение вора в законе по УДО.

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