Девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»

Девять жителей пригорода Душанбе задержали за связь с лицами, устроившими теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.

Источник отметил, что помимо подозрений в связях с террористами из «Крокуса», задержанных проверят на связи с террористической организацией ИГ (организация запрещена в России).

Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, на следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Позже силовики задержали еще нескольких подозреваемых в пособничестве террористам. Трое из них заявили, что не знали о планах задержанных и обжаловали свой арест.

Ранее родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о последнем разговоре с ним.