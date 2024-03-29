В Петербурге мальчик получил перелом позвоночника в ДТП с неизвестным водителем

В Петербурге водитель сбил пешехода и его ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Стрельнинском шоссе, в Красном селе. По данным источника, вместе с отцом семилетний мальчик переходил дорогу, но делал это в непредназначенном месте. В результате на них наехал автомобиль.

Ребенка оперативно госпитализировали в детскую городскую больницу. У первоклассника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, компрессионный перелом позвонка. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент полиция проводит проверку и другие необходимые мероприятия. Они устанавливают личность водителя.

До этого в Челябинске трамвай сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в результате средство передвижения, по словам очевидцев, отрезало ему ноги. О состоянии россиянина не сообщается.

Ранее в Москве пять человек госпитализировали после ДТП с иномарками.