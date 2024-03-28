Путин собирался отдохнуть с ружьем на островах в Приморье

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов, что планировал поплавать с подводным ружьем в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я собрался несколько лет назад там поплавать с ружьем подводным, у нас там мои коллеги поехали, у меня, правда, времени не хватило, но все равно акул видели там, на островах особенно», — отметил российский лидер.

Он пошутил, что об акулах говорят, будто они не кусаются, «чтобы туристов не отпугнуть». Президент призвал заранее подумать об этом и обеспечить безопасность туристов.

В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко пояснил, что акулы не представляют угрозы для дайверов, так как являются сельдевыми.

До этого Путин счел красоту Крыма идеальной и признал его уникальным местом на планете. Он призвал максимально подчеркнуть все прелести этой территории и создать для отдыхающих максимально комфортные условия.

Ранее в сети появилось видео подводной рыбалки Путина‍.