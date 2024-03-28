Мужчина с ножом пырнул пассажира поезда

В Лондоне мужчина с ножом напал на пассажира в вагоне поезда и несколько раз ударил его. Об этом сообщило издание Independent.

Все случилось, когда состав тронулся с железнодорожной станции Шортлендс в сторону Бекенхэм-Джанкшен. В соцсетях заявили, что момент нападения попал на видео. На кадрах видно, как неизвестный в темном пуховике с капюшоном подходит с ножом к мужчине и несколько раз ранит его.

По данным агентства, в результате нападения пострадавший был серьезно ранен, для его эвакуации потребовалась санитарная авиация. По заявлению полиции, его состояние оценивается как критическое, медики борются за его жизнь.

Подозреваемого нападающего разыскивают. Полиция изучает камеры видеонаблюдения.

До этого британка пырнула мужа ножом во время разговора с дочерью. 70-летняя Кристин Роул из графства Девон разговаривала по телефону с дочерью и внезапно ударила своего мужа Иэна, который проходил мимо, ножом. Женщина тут же сообщила дочери, что только что сделала, и девушка положила трубку, чтобы вызвать полицию и скорую помощь. Тем временем ее мать стала привлекать внимание соседей и кричать «помогите мне», пока муж просил ее вынуть нож из его спины, а затем упал в саду.

Ранее пенсионер с деменцией расправился с женой, но так и не смог поверить, что ее больше нет.