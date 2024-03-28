Французский депутат обвинила власти в попытке отправить безработных «на фронт»

Депутат от партии «Неподчинившаяся Франция» София Шикру в соцсети X обвинила власти в попытке отправить безработных граждан «на фронт» и призвала не отвечать на опубликованные биржей труда объявления о наборе в армию.

К сообщению она прикрепила снимок экрана с объявлением о найме для службы на бронетехнике. По ее словам, предложение о службе за €1 970 в месяц опубликовано во многих департаментах

«Государство создает рабочие места за счет войны. Граждане Франции: не надо умирать за интересы промышленников! Откажитесь от войны! Не отвечайте!» — написала она в пуликации.

До этого посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что количество людей, желающих служить в армии Франции, резко уменьшилось, в том числе из-за опасений отправки на Украину.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее во Франции заявили о неспособности противостоять России на Украине.