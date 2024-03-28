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В Польше беженцев с Украины заставляют бесплатно работать и отбирают паспорта

МВД Польши: беженцев с Украины заставляют бесплатно работать и отбирают паспорта

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Sergei Grits/AP

Владельцы польских центров размещения беженцев с Украины стали отбирать у них документы и заставляют бесплатно трудиться. Об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ведомство 29 марта представит проект закона, предусматривающий отмену компенсаций частным центрам, где размещаются украинские беженцы. Согласно нынешнему законодательству любой гражданин Польши, который бесплатно предоставил украинским беженцам место проживания, получает около $10 за каждого из них.

«Правительственный анализ показывает, что эта система в небольших домах «патологизировалась» – есть случаи, когда владелец забирает у беженцев паспорта и заставляет их работать бесплатно», – заявил Душчык.

По его словам, законопроект предусматривает, что правительство будет оплачивать проживание украинцев только в тех местах, которые находятся под контролем государства.

По данным МВД республики, сейчас в центрах размещения беженцев проживает около 40 тысяч человек, что составляет 4,2% от всех украинских беженцев в Польше.

В феврале польский депутат от фракции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Витольд Туманович назвал недопустимым расширение прав украинских беженцев на территории Польши.

Ранее выяснилось, зачем польские водители притворяются украинскими беженцами.

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