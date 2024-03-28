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Террористы из «Крокуса» находились под воздействием веществ

Baza: напавшие на «Крокус» террористы были под воздействием психотропных веществ

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Террористы, атаковавшие подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в анализах крови Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Далерджона Мирзоева нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности. Название вещества при этом не уточняется. Также сообщается, что террористы посещали «Крокус», чтобы подготовиться к теракту. Шамсидин Фаридуни был в здании 7 марта.

Это подтверждает фотография, случайно сделанная фотографом концертного зала, а также показания таксиста, подвозившего его от концертного зала до деревни Путилково. Еще один подозреваемый дважды приходил в «Крокус» — 10 и 14 марта.

По данным источника, 21 марта террористов видели на заправке в районе Строгино и МКАД. Они заправляли автомобиль Renault белого цвета, на котором пытались скрыться после теракта.

28 марта РИА Новости сообщило, что в Таджикистане допрашивают родственников террористов из «Крокуса».

Ранее МВД сообщило, как вычислило машину террористов из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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