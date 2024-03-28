Названы сроки утверждения нового расписания ЕГЭ

Новое расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с учетом возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании в ВУЗах будет утверждено к концу апреля 2024 года. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас идет согласование нового расписания с региональными министерствами образования.

«Это нововведение у нас будет в этом году, этим летом, доработка с регионами, согласование идет», — пояснил Музаев на заседании комитета Госдумы по науке и образованию.

Глава Рособрнадзора резюмировал, что до конца апреля «все уже увидят это новое расписание».

29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил предоставить школьникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузе.

Таким образом, посчитал глава государства, они успеют подать документы уже с учетом пересдачи. Рособрнадзор заверил, что такая возможность появится у учеников уже в этом году.

Ранее исследование показало, что большинство россиян выступают за отмену ЕГЭ.