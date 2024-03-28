В Минздраве назвали число находящихся в стационарах после теракта в «Крокусе»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 74 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» продолжают лечение в стационарах федеральных учреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остается тяжелым. Он уточнил, что еще 33 человека находятся в состоянии средней тяжести, а 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось.

Мурашко также рассказал, что из больниц были выписаны 90 пострадавших при теракте, а амбулаторная помощь оказана 208 пациентам.

До этого Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщал, что число пострадавших при нападении выросло до 372.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанному с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин направили 100 млн руб. на помощь пострадавшим при нападении.