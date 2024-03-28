В Тыве девятилетняя девочка от скуки предлагала незнакомцу совершить теракт

Девочку из Тывы подозревают в распространении ложной информации про теракты. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, девятилетняя школьница из города Чадан написала незнакомому человеку с предложением осуществить теракт за деньги. В ответ абонент пригрозил обращением в ФСБ, и девочка извинилась.

После произошедшего мать и девочку доставили в полицию. В отношении родительницы составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

«Малолетняя будет поставлена на профилактический учет», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники ведомства проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» несколько человек ворвались в к зал и открыли стрельбу по людям. Во время нападения также произошел пожар. В результате пострадали 360 человек.

Ранее в Новосибирске школьница рассылала сообщения о теракте ради шутки.