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В Алтайском крае замглавы ИК задержали за миллионную взятку от предпринимателя

В Алтайском крае замглавы колонии задержали за взятку

Заместителя начальника ИК Алтайского края подозревают в получении взятки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, в период с 2020 по 2024 год мужчина получил более миллиона рублей частями от представителя местного индивидуального предпринимателя. За указанную сумму замначальника ИК должен был обеспечить свое покровительство и не препятствовать изготовлению продукции из металла осужденными без ее полного учета.

В отношении сотрудника колонии возбуждено уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

«По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Крыму начальник колонии заявил, что брал взятки у осужденных, чтобы прокормить семью.

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