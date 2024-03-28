В Японии удивились жизни в Мариуполе

Японский журналист Ирия Итани рассказал, что жители Мариуполя не ощущают негативного влияния конфликта на жизнь в населенном пункте. Об этом он написал для издания Daily Shincho.

«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — сообщил Итани.

По его словам, в магазинах города обстановка спокойная, а нехватки продуктов в них не наблюдается.

«Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, закончился», — следует из сообщения.

18 марта российский президент Владимир Путин объявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Соответствующее заявление он сделал в рамках праздничного концерта на Красной площади, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан обвиняемый в терроризме мужчина.