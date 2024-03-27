Драка пассажиров в московском автобусе попала на камеру

В Москве трое мужчин подрались в автобусе. Видео драки, сделанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах мужчина с окровавленным лицом выбегает из автобуса и преследует одного из пассажиров, сопровождая свои действия нецензурной бранью. По словам очевидцев, двое пассажиров стали оскорблять третьего, мужчина не выдержал и напал на обидчиков.

Инцидент произошел 26 марта в автобусе 400Т в Зеленограде.

Как рассказали в полиции Telegram-каналу «Подъем», в ходе драки один из ее участников ударил оппонента предметом, похожим на газовый баллончик. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Ранее в Хабаровске водитель автобуса и пассажир подрались из-за закрытой двери.