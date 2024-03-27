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Аборт призвали законодательно приравнять к убийству

Всемирный Русский народный собор призвал приравнять аборт к убийству

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Всемирный Русский народный собор призвал приравнять аборт к убийству на уровне федерального законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники собора призвали ввести уголовную ответственность за пропаганду аборта, при этом о привлечении женщин к ответственности по статье об убийстве за аборт не говорилось.

«Оправдание намеренного прерывания беременности, приводящее к настоящей эпидемии абортов, должно быть прекращено. Должны быть разработаны и приняты поправки в федеральное законодательство, запрещающие пропаганду, а также склонение к аборту в отсутствие медицинских или социальных показаний», — говорится в итоговом документе собора.

Также в нем призывают внедрить комплекс мер, «стимулирующих супружеские пары к рождению третьего и последующего ребенка», включающий полное списание от половины до 100% ипотечного долга.

До этого в Совете Федерации выступили против запрета абортов в российских частных клиниках.

Ранее стало известно, что в ограничивших аборты штатах США уровень детской смертности выше на 16%.

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