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Стало известно, как запрет абортов влияет на количество летальных исходов среди младенцев

AJPM: в ограничивших аборты штатах уровень детской летальности выше на 16%

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Более высокий уровень детской летальности связан с законами, ограничивающими аборты. Это показало исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

В исследовании ученые проанализировали данные о младенческой летальности в США за 2014–2018 годы. Они классифицировали 48 штатов (исключая Гавайи и Аляску) по количеству ограничительных законов об абортах, а также учли расстояние от места жительства пациенток до места проведения абортов и основные демографические характеристики.

В штатах, где было 11–12 законов, ограничивающих аборты, уровень летальных исходов среди детей был на 16% выше по сравнению со штатами с наименьшим количеством ограничительных законов об абортах (от одного до пяти законов). Однако увеличение расстояния до центра, где делают аборты, статистически не было связано с увеличением риска летального исхода у младенца.

Кроме того, больше летальных исходов встречалось, если родители были чернокожими, имели среднее образование или ниже, курили во время беременности. Ученые считают, что дополнительные ограничения абортов усугубляют состояние уязвимых групп населения.

Ранее ученые выяснили, как запрет абортов влияет на здоровье женщин.

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