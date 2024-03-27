Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брат Ассанжа рассказал, что тот «увядает» в британской тюрьме

Брат основателя Wikileaks Ассанжа заявил, что тот «увядает» в британской тюрьме

close
100%
Hannah Mckay/Reuters

Брат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Гэбриэл Шиптон заявил, что тот «увядает» в британской тюрьме. Его слова приводит австралийское издание Financial Review.

«Белмарш — ужасное место, но Ассанж там держится... <..> Он ежедневно страдает, сейчас его здоровье в очень опасном состоянии», — рассказал о состоянии своего брата Шиптон.

Вечером 26 марта Высокий суд Великобритании позволил Ассанжу продолжить оспаривать экстрадицию в США.

При этом суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться.

4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что суды Британии предоставят защиту Джулиану Ассанжу.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее в США предложили Ассанжу смягчить приговор за признание вины в ином преступлении.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами