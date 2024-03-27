Брат Ассанжа рассказал, что тот «увядает» в британской тюрьме

Брат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Гэбриэл Шиптон заявил, что тот «увядает» в британской тюрьме. Его слова приводит австралийское издание Financial Review.

«Белмарш — ужасное место, но Ассанж там держится... <..> Он ежедневно страдает, сейчас его здоровье в очень опасном состоянии», — рассказал о состоянии своего брата Шиптон.

Вечером 26 марта Высокий суд Великобритании позволил Ассанжу продолжить оспаривать экстрадицию в США.

При этом суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться.

4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что суды Британии предоставят защиту Джулиану Ассанжу.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее в США предложили Ассанжу смягчить приговор за признание вины в ином преступлении.