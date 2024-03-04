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Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США

Шольц выразил надежду, что суды Британии предоставят защиту Джулиану Ассанжу

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что суды Великобритании не станут принимать решение о депортации основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Политика цитирует Tagesschau.

«Я придерживаюсь мнения, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту, потому что ему следует ожидать преследования в США», — прокомментировал ситуацию Шольц.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора.

В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Ассанж подал апелляцию, положив начало многомесячным судебным спорам.

Россия неоднократно высказывалась в поддержку Ассанжа. На днях глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию с основателем Wikileaks позором западной демократии.

Ранее стало известно, когда примут решение по экстрадиции Ассанжа.

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