В США допустили возможность смягчения обвинений против Ассанжа

Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу министерство юстиции США предложило смягчить приговор за признание вины в ином, менее тяжком преступлении. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Ассанжу предлагается признать вину в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению. По мнению минюста США, это позволит завершить судебную эпопею, которая продолжается многие годы вокруг крупнейшего в американской истории случая раскрытия секретной информации.

Отмечается, что Ассанж уже провел за решеткой более пяти лет, а переговоры с адвокатами Ассанжа находятся в подвешенном состоянии с риском полностью прекратиться.

До этого стало известно о том, когда примут решение по экстрадиции Ассанжа.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее Ассанж рассказал о своих действиях в случае поражения в британских судах.