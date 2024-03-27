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Школьница поблагодарила террористов за возможность «побухать» и лишилась стипендии

В Нижнем Новгороде у поблагодарившей террористов школьницы забрали стипендию

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Нижнем Новгороде стипендии лишили школьницу после публикации видеозаписи, в которой она выразила благодарность террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, за возможность «побухать». Об этом пишет Regnum.

«Я уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила», — сказала ученица.

Она отметила, что в связи с этим «бухает до понедельника».

«Спасибо террористам, которые пришли в «Крокус». Мне надо было побухать», — добавила школьница.

Скандальное высказывание школьницы дошло до городской администрации. Выяснилось, что девушка до этого получала благодарность мэрии — она была активным участником различных конкурсов в области культуры.

Позднее школьница опубликовала видео с извинениями. Она принесла извинения за свой поступок и подчеркнула, что не поддерживает терроризм. По неофициальным данным, родителей школьницы привлекли к административной ответственности. Саму школьницу лишили грантов и стипендии.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Позднее террористы были задержаны. 27 марта стало известно, кого приняли за сотрудника ФСБ при теракте в «Крокусе».

Ранее Мурашко рассказал, сколько человек выписали из больниц после теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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