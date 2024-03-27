Культуру назвали средой воспитания для молодого поколения

Основные ценности человека основываются на сфере культуры, считает политконсультант Алена Август.

«Культура – это не просто одно из ключевых направлений развития России. Культура – это воспитывающая среда, поэтому неслучайно президент России Владимир Путин уделяет большое внимание именно сфере культуры», — сказала она.

По мнению Август, культура является клеем цивилизации, способным сблизить поколения.

«Мы все время говорим, что поколения разделены, что поколениям нужно объединиться. Для сохранения традиционных ценностей нужны произведения культуры для детей и юношей, которые отражают и тысячелетнюю историю государства, и мировую историю, и современность», — отметила политконсультант.

Август добавила, что Владимир Путин возлагает на культуру миссию помощи народу.

«Президент возлагает на культуру миссию помощи народу, потому что культура – это универсальный язык, помогающий людям понять друг друга. Родитель идет с ребенком в театр и у них появляется повод это обсудить, появляется повод понять друг друга. Культура – это постоянный разговор о важном», — сказала Август.

Также политконсультант отметила, что культура помогает понять, что такое патриотизм.

«В культуре важно понять тональность, чтобы у человека просыпались глубокие чувства. Важно, чтобы культура проникала в сердца людей. Поддержка фондов помогает развивать сферу культуры», — рассказала она.

Август подчеркнула, что на вручении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года были отмечены не только известные музыканты и художники, но и те, кто только в начале свое пути.

«На вручении премии отметили и тех, кто занимается поддержкой одаренных детей, их развитием, а также те, кто занимается передачей российских ценностей. Это очень важно», — заключила политконсультант.

Напомним, ранее в Екатерининском зале Кремля прошло вручение премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года.