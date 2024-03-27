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Правоохранители задержали соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году

ФСБ задержала соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году

Правоохранительные органы задержали участника вооруженного нападения на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ, которое произошло 29 февраля 2000 года. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передают «Известия».

Расследование ведется ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«В ходе расследования по подозрению в совершении отмеченных преступлений задержан еще один член банды, причастный к нападению, — уроженец Республики Дагестан Ислам Бациев», — отметили в ведомстве.

Мужчину арестовали, в ближайшее время Бациеву будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, которые предусмотрены ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 Уголовного кодекса Российской Федерации (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего).

В данный момент правоохранители определяют роль и действия подозреваемого в нападении, проверяют его причастность к другим преступлениям, устанавливают других участников банды.

Нападение на псковских десантников случилось в горно-лесистой местности в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни. В нем приняла участие объединенная вооруженная банда под общим руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба.

До этого сообщалось, что в Кабардино-Балкарии задержали трех боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба.

Ранее сообщалось, что члена банды Басаева приговорили к 23 годам за нападение на десантников на высоте 776.

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