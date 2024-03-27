Россияне с ВИЧ жалуются на перебои терапии

Общественное движение «Пациентский контроль» опубликовало обращение о проблемах с обеспечением пациентов c ВИЧ необходимыми лекарствами в учреждениях ФМБА России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отсутствие необходимых препаратов вынуждает врачей изменять схемы лечения и возвращаться к прежним вариантам, отмененным из-за серьезных побочных эффектов. В ФМБА признают нехватку медикаментов и надеются на поддержку Минздрава РФ.

Представители движения «Пациентский контроль» в связи с ситуацией обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и руководству ФМБА. Пациенты из различных учреждений ФМБА жаловались на недостаток антиретровирусных препаратов, отказ в выдаче назначенных лекарств и вынужденные изменения терапии без медицинских показаний.

Многие из этих пациентов были вынуждены принимать препараты, которые ранее были отменены из-за побочных эффектов или медицинских показаний. Необходимость в своевременных анализах для контроля вирусной нагрузки и иммунного статуса также является проблемой.

Пациенты делятся своими историями: один из них не может получить нужный препарат, другой вынужден менять лекарства из-за побочных эффектов, третий сталкивается с постоянной нехваткой необходимых медикаментов.

Ранее в Подмосковье напомнили о возможности пройти тест на ВИЧ.