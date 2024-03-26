В МЧС сообщили, что людей под завалами «Крокуса» больше нет

Пострадавших под завалами после теракта в «Крокус Сити Холле» нет. Об этом спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершен», — сказал главе Подмосковья спасатель.

Он добавил, что кинологи и другие специалисты завершили свою работу, пострадавших под завалами «больше нет».

До этого МЧС обнародовало новый список тех, кого не удалось спасти в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 20:00 мск в перечне числятся 120 фамилий. Данные людей установили по результатам судебно-медицинских исследований. Список будет дополняться.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».