В Госдуме предложили временно запретить продавать мигрантам оружие

Депутат Государственной думы России от Крымского региона Михаил Шеремет предложил на пять лет запретить мигрантам, которые приобрели российское гражданство, покупать оружие. Об это сообщает РИА Новости.

«Нам необходимо ужесточить миграционное законодательство. Мигранты при получении российского гражданства видят своей целью сразу же приобретение оружия. Считаю, что это недопустимо. Поэтому предлагаю ввести мораторий на 5 лет на продажу оружия мигрантам, которые переехали жить в Россию и получили российское гражданство», — заявил Шеремет.

По мнению парламентария, в течении пяти лет новые граждане России смогут доказать, что они не представляют угрозы своим согражданам. Для отработки законодательного предложения, Шеремет предложил создать межфракционную и межведомственную группу.

До этого Генпрокуратура России действительно не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт, несмотря на отсутствие при себе оружия у сотрудников.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».