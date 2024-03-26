Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финский журналист восхитился сплоченностью россиян после теракта в «Крокусе»

Журналист Хейсканен: планы Запада по расколу российского общества провалились

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Финский журналист Кости Хейсканен, который лично побывал на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил в беседе с Tsargrad.tv о том, что западные политики и СМИ не учли главного: трагедия, которая должна была расколоть общество, лишь сильнее сплотила его.

«Я видел, как люди действительно скорбят, все эти траурные мероприятия, все эти билборды, горящие свечи», — поделился Хейсканен.

Он напомнил, что многие граждане стояли в долгих очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших, чтобы возложить цветы, свечи и игрушки у стихийного мемориала, предлагали посильную помощь. План Запада, как обычно провалился, заключил журналист.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. На следующий день их заключили под стражу.

Ранее Минздрав опубликовал актуальный список пострадавших при теракте в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами