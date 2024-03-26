Финский журналист восхитился сплоченностью россиян после теракта в «Крокусе»

Финский журналист Кости Хейсканен, который лично побывал на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил в беседе с Tsargrad.tv о том, что западные политики и СМИ не учли главного: трагедия, которая должна была расколоть общество, лишь сильнее сплотила его.

«Я видел, как люди действительно скорбят, все эти траурные мероприятия, все эти билборды, горящие свечи», — поделился Хейсканен.

Он напомнил, что многие граждане стояли в долгих очередях, чтобы сдать кровь для пострадавших, чтобы возложить цветы, свечи и игрушки у стихийного мемориала, предлагали посильную помощь. План Запада, как обычно провалился, заключил журналист.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. На следующий день их заключили под стражу.

Ранее Минздрав опубликовал актуальный список пострадавших при теракте в «Крокусе».