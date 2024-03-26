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Иностранец написал одобрительные комментарии о теракте в «Крокусе» и был задержан

В Петербурге иностранца задержали за комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле»

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Иностранца задержали после того, как он опубликовал комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает 78.ru.

Гражданин одной из среднеазиатских республик публиковал одобрительные сообщения под новостями о произошедшем. При этом иностранец оставлял комментарии не от своего имени.

Правоохранители оперативно установили личность пользователя и задержали по месту жительства. Сам подозреваемый заявил, что просто шутил, и заверил, что больше это не повторится.

На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оправдании терроризма. Если вина фигуранта будет доказана, он может получить до пяти лет лишения свободы.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в зал, где планировалось выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Всего пострадали 360 человек.

Ранее двоих жителей Мариуполя задержали по подозрению в оправдании терроризма.

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