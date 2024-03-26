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Беременная петербурженка на большом сроке отравилась наркотиками

В Петербурге беременная женщина попала в реанимацию с отравлением наркотиками

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Shutterstock

Беременную женщину из Петербурга направили в больницу с отравлением запрещенными веществами. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Выборгском районе, на улице Жени Егоровой. В квартире медики нашли 28-летнюю петербурженку на 30-й неделе беременности.

У местной жительницы диагностировали острое отравление мефедроном. Специалисты госпитализировали ее в отделение токсикологической реанимации. На данный момент женщина находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

До этого в Москве школьница попробовала наркотики и впала в кому. Изначально 15-летняя девушка рассказала матери, что ей стало плохо из-за воды, которую ей дал таксист. Позже правоохранители выяснили, что пострадавшая употребляла запрещенные вещества, предложенные подругой.

Ранее крысы съели наркотики в полицейском хранилище вещдоков.

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