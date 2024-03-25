Глава «Новой Голландии» покинула свой пост из-за заявлений мужа о «Крокусе»

Глава «Новой Голландии» Роксана Шатуновская уволилась из-за заявлений мужа, Николая Конашенка, о теракте в «Крокус Сити Холле». Сообщение об ее отставке подтверждается на странице проекта во «ВКонтакте».

«Мы хотим прояснить, что Николай Конашенок не работал в «Новой Голландии» и не имел отношения к деятельности проекта», — подчеркивается на странице сообщества с почти 100 тыс. подписчиков.

Сама женщина в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) также сообщила о своем увольнении, заявив, что она и руководство проекта решили, что она не может выполнять свои обязанности «в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания».

Муж Шатуновской, Николай Конашенок был задержан в Пулково. Он намеревался вылететь в Армению.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».