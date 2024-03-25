Собянин рассказал о выздоровлении пострадавших при теракте в «Крокусе»

Из больниц на территории Москвы были выписаны 18 человек из 94 госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле», при этом город не потерял ни одного жителя. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил президенту страны Владимиру Путину в ходе совещания, передает агентство городских новостей «Москва».

«У нас много было тяжелых и крайне тяжелых раненых пациентов, крайне тяжелых было 12 человек. При этом в настоящее время мы ни одного не потеряли», — отметил он.

По словам Собянина, в результате успешной работы медиков из 12 крайне тяжелых почти половина пациентов переведены уже в категорию с просто тяжелым состоянием.

«Есть надежда, что все 12 выживут. И сейчас из 94 человек 18 человек уже выписаны. С остальными продолжают работать», — добавил мэр столицы.

Он уточнил, что всего от Москвы на месте теракта по линии скорой помощи работали 44 машины. «Причем первая машина прибыла через четыре минуты: в 20:10 поступил сигнал, и в 20:14 первая машина уже оказывала помощь», — резюмировал Собянин.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье рядом со МКАД произошел вечером 22 марта. По версии следствия, четверо мужчин с автоматами открыли огонь по посетителям. Вскоре после стрельбы в здании произошел крупный пожар.

Согласно данным Следственного комитета, преступники подожгли концертный зал, используя бензин. После совершения преступления они скрылись на белом Renault. Утром 23 марта четверых подозреваемых задержали на территории Брянской области. Их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в «Крокусе».