Депздрав Подмосковья обновил данные по госпитализированным после теракта в «Крокусе»

Департамент здравоохранения Московской области привел обновленную информацию по госпитализированным пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Cогласно данным депздрава, по состоянию на 15:00 в больницах остаются 96 человек, 23 человека выписаны.

25 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работа по выдаче личных вещей пострадавших в «Крокус Сити Холле» продлится неделю.

Он также рассказал, что сейчас основная задача состоит в разборе завалов, — чтобы убедиться, что под ними никого не осталось. Уже полностью очищены сцена концертного зала, партер и балкон.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.