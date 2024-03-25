Жителей Таиланда предупредили о грядущих катаклизмах

Жителей Таиланда и туристов предупредили об ухудшении погодных условий в стране. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на Метеорологический департамент Таиланда.

Отмечается, что в 27 провинциях Таиланда, включая Бангкок и Паттайю, прогнозируются грозы, штормы и сильные ливни. Также синоптики ожидают аномальное повышение температуры в стране, до 40 градусов.

Кроме того, смог будет наблюдаться в северном, северо-восточном и центральном регионах страны, включая столицу Бангкок.

До этого сообщалось, что власти Таиланда выступили с предупреждением о возможной вспышке смертельно опасного заболевания – сибирской язвы, которая может попасть в страну из Лаоса. Отмечается, что в Лаосе зарегистрировано не менее трех случаев заражения местных жителей сибирской язвой. Был усилен ветеринарный контроль на таиландско-лаосской границе. Ближайшая к Лаосу тайская провинция Бурирам распространила экстренное обращение к жителям.

Ранее в Таиланде полиция задержала россиянина, который организовывал нелегальные экскурсии.