СК завел уголовное дело после обвала в шахте «Кальинская» на Урале

Следком завел уголовное дело после обвала на шахте «Кальинская» в Североуральском городском округе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Обвал произошел на шахте 25 марта в результате горного удара. Сообщалось, что под завалами находились двое рабочих.

«Одного рабочего уже нашли живым, врачи оказывают ему неотложную помощь, второго рабочего ищут, спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело заведено по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

До этого в Амурской области следователи задержали управляющего директора рудника «Пионер». Там 18 марта произошел горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалы попали 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее спасатели пробили свод на месте обвала в руднике «Пионер».