Стало известно, планирует ли Путин посетить «Крокус Сити Холл»

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором произошел теракт. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящее время нет таких планов», — сказал Песков в ответ на вопрос о возможном посещении российским лидером «Крокуса».

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. 23 марта в Брянской области задержали четверых человек, которые подозреваются в непосредственном участии в преступлении. На следующий день их арестовали.

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура и почтил память жертв теракта, поставив свечу за упокой в церкви на территории резиденции в Ново-Огарево.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об 11 задержанных по делу о теракте в «Крокусе».